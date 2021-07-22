Masterchef yeni bölüm ne zaman başlayacak? MasterChef neden yok, bu hafta yayınlanacak mı?

MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin yayın akışında yer almaması yarışmayı takip edenlerin merak edip, program hakkında araştırma yapmasına neden oldu.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye, haftanın beş günü izleyici karşısına çıkıyor. Jüri koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye, bu hafta kanalın yayın akışında yer almayınca programın hayranları, ''MasterChef bu hafta yok mu, neden yok?'' sorusuna yanıt arıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yarışması, bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla ekrana bir süre ara verdi. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken, 25 Temmuz Pazar akşamı MasterChef’in yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. Yarışmanın yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları ekranlara geliyor.