MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 7 Kasım bölümü nerede çekildi? Hadımköy Çikolata Fabrikası nerede?

Hadımköy Çikolata Fabrikası nerede? MasterChef 7 Kasım yeni bölüm nerede çekildi? MasterChef Türkiye 94. bölüm fragmanı yayınlandı. 7 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelecek MasterChef'in dış çekimi çikolata fabrikasında gerçekleşiyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar tamamen çikolatalardan oluşan menüler hazırlayacak. Fragmanın yayınlanmasının ardından ekran başındakiler çikolata fabtikası hakkında araştırma yapmaya başladı.

MasterChef Türkiye'de bu hafta ikinci dokunulmazlık oyunu için çikolata fabrikası seçildi. Bir çikolata fabrikasında gerçekleşen dış çekim bölümünün fragmanın yayınlanmasıyla izleyiciler MasterChef'in çekildiği çikolaya fabtikasının nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Hadımköy Çikolata Fabrikası nerede? 7 Kasım MasterChef nerede çekildi?

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

7 Kasım MasterChef Türkiye çekimleri Hadımköy Çikolata Fabrikası'nda gerçekleşti. Tamamen çilotalı menülerin yer aldığı 12. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, Hadımköy'deki bir çikolata fabrikasında yapılacak.

Hadımköy Çikolata Fabrikası'nın tam olarak neresi olduğu bilinmiyor, Hadımköy'de birçok firmanın çikolata üretim fabrikası bulunuyor.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN GALİBİ ERAY OLDU, FURKAN ELEME POTASINA GÖNDERİLDİ!

Son 12 yarışmacının kaldığı MasterChef'te eleme potasında artık 3 kişi yarışacak. Somer Şefin açıkladığı kural değişikliğine göre bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar eleme potasına kimseyi göndermeyecek ve yalnızca eleme adayı olmaktan kurtulacak.

Bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlığın galibi Eray oldu.

Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayını belirlemek üzere oylamaya gitti. Yapılan oylama sonrası en çok oyu alan Furkan eleme potasına gönderildi.