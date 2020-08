Masterchef 2020 sezonunun yarışmacı elemeleri devam ediyor. Masterchef'te yarışacak 16 yarışmacının ilk 6 kadrosunu belli oldu. Bugün Masterchef jürileri, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'ya en iyi tabağı sunan iki yarışmacı Masterchef'te yer alacak. Peki, Masterchef yarışmacı kadrosuna kimler seçildi? İşte 2020 Masterchef yarışmacıları...

MasterChef Türkiye’de ana kadro şekillenmeye başladı. İlk gruptan seçilecek sekiz kişiden altı yarışmacı belli oldu. Günler ilerledikçe kalan yarışmacıların şansı azalırken MasterChef Türkiye’de heyecan artıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA SEÇİLEN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

2020 MASTERCHEF KADROSU

Serhat Doğramacı

Duygu Acarsoy

Özgül Coşar

Emir Elidemir

Ayyüce Kamit

Sedat Tuncer

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE ANA KADRO YARIŞMACILARI NASIL BELİRLENİYOR?

MasterChef Türkiye’de bu sene başvuran sayısının çok olması nedeniyle eleme tur sayısı artırılmak zorunda kalındı. Yüz bin kişinin başvurduğu yarışmada ilk turda yarışmacılar, kendi seçtikleri yemekler ile şeflerin onayını almaya çalıştı. Bu turda en az iki şeften evet oyu alan yarışmacı, üçlü düello turuna çıktı. Üçlü düello turunda ise şefler, yarışmacıları bir yemek ismi söylediler. Verilen süre sonunda en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı ise final turuna kaldı. Son final turuna kalan bu şekilde 28 yarışmacı belirlenmiş oldu.

MasterChef’te final turu 3 Temmuz 2020’de başladı. Bu tura kalan 28 yarışmacı iki gruba ayrıldı. On dört kişiden oluşan bu gruplar her gün iki oyun oynayacak. Bu oyunlardan ilkini geçen altı yarışmacı arasında yaratıcılık oyunu oynanacak. Bu oyunda en iyi tabağı hazırlayan, MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı olacak. Bu şekilde her gruptan sekizer yarışmacı belirlenecek. Toplam 16 günde 16 esas yarışmacı belirlenmiş olacak.