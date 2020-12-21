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Masterchef veda eden isim kim oldu? Masterchef'ten kim elendi? İşte Masterchef'te elenen yarışmacı

21 Aralık 2020 Pazartesi - 10:13 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 10:13

Masterchef'te kim elendi? Masterchef son 4 kimler oldu? soruları dün akşam yayınlanan Masterchef Türkiye'nin son bölümünde belli oldu. Masterchef'te adım adım sona yaklaşılırken kıran kırana geçen mücadeleler nefes kesiyor. Hafta boyu devam eden mücadelelerde ilk şef önlüğünü alan Emir olmuştu. Barbaros, Eray, Serhat ve Özgül arasında geçen düelloda elenen isim de belli oldu. Peki, Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef son 4 kimler oldu? İşte Masterchef'teki hayallerine veda eden isim...


TV8'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de büyük finale giden yolda son 4 isim netleşti. Adım adım finale yaklaşılırken Masterchef'te kıran kırana geçen düellolarda heyecan üst seviyeye çıktı. Şef önlüğünü almak ve büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar finale giden yolda ilk dönemeci geçti. Masterchef'te finale az bir süre kala kıran kırana geçen mücadeleler de nefes kesiyor. Peki, Masterchefte kim elendi? Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef son 4 kimler oldu? İşte Masterchef'e veda eden o isim...
 
 
MASTERCHEF ELEME GECESİNDE NELER OLDU?
 
Yarışmada ilk aşamada şalgam ile yapılan yaratıcılık yemeği Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yönetiminde Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül'ün zorlu mücadelesine sahne oldu.
 
Şalgam ana malzemesiyle 4 yarışmacının yaptığı ürünleri tadan jüri şefler ilk bölümün en başarısız tabağını Eray'ın yaptığını açıkladı. Eray'ın ardından Serhat ve Özgül isimleri açıklandı. Böylelikle Emir'den sonra beyaz önlüğü kazanan 2. isim Barbaros oldu. Yarışmada son eleme oyunu oynandı. Somer Şef'in hazırladığı ürüne Eray, Serhat ve Özgül arasından en yakın yemeği yapan ilk isim tadımlar sonrasında Serhat seçildi ve 3. beyaz önlüğü giyen isim oldu. Son 2'ye kalan Eray ve Özgül arasında ise 4. beyaz önlüğü giyen isim Özgül oldu. 
 
MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ? 
 
Son 2'ye kalan Eray ve Özgül arasında ise 4. beyaz önlüğü giyen isim Özgül oldu. Böylece Erey MasteChef'ten elenerek yarışmaya veda eden son isim oldu.
 
 
MASTERCHEF ERAY KİMDİR?
 
1997 yılında Bolu'da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı attı ve Mengen Aşçılık Lisesi'ne başladı. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel'de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev aldı. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü'nde 1 sezon boyunca şeflik yaptı; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etti. 

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