MasterChef Uğur’un paylaşımları! Uğur neden elendi, diskalifiye edildi?

Masterchef'te bir ilk yaşandı. Yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz’in, yıllar önceki sosyal medya paylaşımları diskalifiye edilmesine neden oldu. Masterchef Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından yarışmacının yaptığı paylaşımlar merak edip, araştırılmaya başlandı. Peki Masterchef Uğur neden elendi? Masterchef Uğur'un Twitter paylaşımları…

MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi? Günün en merak edilen konuları arasına girdi. Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." Sözleriyle duyurmuştu. Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Masterchef'te dün (29 Kasım 2020) Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye edildi. Masterchef Uğur'un diskalifiye edilmesine neden olan tweetler ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte Masterchef Uğur diskalifiye edilmesine neden olan o paylaşımlar…

MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ?

Uğur Yılmaz Deniz geçmiş yıllarda kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ali Koç ve kadınlara yönelik çirkin gönderiler gerçekleştirmesi, Acun Ilıca’nın yarışmacıyı diskalifiye etmesine neden oldu.

MASTERCHEF UĞUR'UN ELENDİKTEN SONRAKİ AÇIKLAMALARI

Uğur Yılmaz Deniz ise şunları söyledi: "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim." ifadelerini kullandı.

"Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum" diyen Uğur gözyaşlarını tutamadı.

MASTERCHEF UĞUR'UN YENİ PAYLAŞIMLARI

Masterchef Uğur'un yaptığı sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:

Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi.

Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikayemin sonunu getirdi.

Hedefim Masterchef'te final oynamaktı ve bunu çok istiyordum. Bu hedef ve isteğime rağmen bugün artık kaybettiğim Masterchef finali ve şampiyonluk ihtimali değil sosyal medyada yaptığım hata ve mahcubiyetime üzülüyorum.

TV8 ailesine kendilerinden çok şey öğrendiğim şeflerime yarışmacı arkadaşlarıma ve yaptığım iyi ve kötü tabaklarımda bile beni destekleyen tüm sevenlerime içten ve derin bir özür borçluyum...

Yazdıklarımla kimi nerede ve ne zaman üzdüysem özür diliyor ve özrümün kabulünü rica ediyorum. Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin...