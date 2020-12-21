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MasterChef'e veda eden Eray Aksungur'un dede acısı
MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Final dörtlüsüne kalabilmek için mücadele eden yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim Eray Aksungur oldu. Elendiği gün dedesi vefat eden Aksungur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bana destek olan herkes için teşekkür ederim, uzun uzun yazmak isterdim ama dedemi kaybettim" dedi.
MasterChef Türkiye yarışması finaline sayılı günler kaldı. Son beş yarışmacının mücadele ettiği programda şef önlüğünü ilk isim Emir olmuştu.