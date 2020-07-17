MasterChef Türkiye'nin Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi?

Masterchef Türkiye'de yeni sezon bugün, saat 20.00’de başlıyor. Şef adaylarının kıyasıya mücadelesine sahne olacak maratonda ilk eleme de yarın yapılacak. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yaptığı Masterchef Türkiye'nin tanıtım videosunun yayımlanmasının ardından Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca hakkındaki araştırmalar da arttı. Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir?

MasterChef, bu akşam Tv 8 ekranlarında yeni sezonuna başlıyor. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef’in tanıtım fragmanında göze çarpan Brezilyalı yarışmacı şimdide adını duyurdu. Peki, MasterChef’in Brezilya’lı yarışmacısı kim? Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi?

MASTERCHEF’İN BREZİLYALI YARIŞMACISI KİM?

TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan fenomen yarışmanın bu sezon kadrosundaki isimlerden biri olan Walison Fonseca, 1985 doğumlu olarak biliniyor. 35 yaşında modellik yapan Walison Fonseca 1.89 boyunda.

Melisa Pınar isimli bir Türk ile evli olan yarışmacının ayrıca bir kızı bulunmaktadır. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ile sürekli seyahat halinde olduğu gözlemlenen yarışmacı aynı zamanda sporla da ilgileniyor.