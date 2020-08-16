MasterChef Türkiye kim kazandı 15 Ağustos? Masterchef Türkiye dün kim kazandı, finale kalan isim kim?

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye’de yarışmacılar her hafta olduğu gibi lezzetli tabaklarını şeflerin beğenisine sundu. 2. final eleme turunun devam ettiği MasterChef Türkiye'nin 15 Ağustos akşamı ekranlara gelen bölümünde yine kıyasıya bir mücadele vardı. En iyi mutancana yemeği yapmaya çalışan yarışmacılardan biri gecenin sonunda MasterChef birincisi olarak isminin yazılı olduğu önlüğü aldı. Peki 15 Ağustos MasterChef kazananı kim oldu, finale kim kaldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin 2. Final eleme turu devam ediyor. Tabaklarını şeflerin beğenisine sunup, hünerlerini gösteren yarışmacılar final eleme turuyla izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye'nin cumartesi akşamı bölümünde, mutancana ve işkembe yemekleriyle en iyi sunumu yapan bir isim MasterChef ana kadrosuna alındı. MasterChef Türkiye kim kazandı 15 Ağustos?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE 15 AĞUSTOS AKŞAMI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in ilk final turunda Şefler Osmanlı mutfağının sevilen yemeği mutancanayı pişirmelerini istedi. İlk turda son 6 ya kalan isimler; Çağla, Büşra, Arem, Levent, Ebru ve Celal oldu. İkinci turda ise işkembeyi öne çıkaran bir tarif hazırlamaları istendi. Ebru yemeğini yetiştiremediği için son turda değerlendirmeye alınmadı. MasterChef Türkiye'de 15 Ağustos akşaöının finalisti Celal oldu.

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı.

Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.