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MasterChef Türkiye'de şefler kararını verdi! O isimlere yaptırım uygulanacak

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye dün akşam 88'inci bölümüyle ekranlara geldi. Yeni haftanın kaptanlık mücadelesiyle başladığı yarışmada; altı kişi yemeğini yetiştiremedi. Konuyla ilgili bir yaptırım uygulayacaklarını söyleyen şeflerin seçtiği cezadan sonra sıra dışı anlar yaşandı. İşte MasterChef 2021 son bölümde yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de şefler kararını verdi! O isimlere yaptırım uygulanacak MasterChef 2021'de Mustafa'nın vedasının ardından yeni hafta başladı. Artık yedek yarışmacıların gelmediği programda; kaptanlık oyunu oynandı.
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