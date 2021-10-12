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MasterChef Türkiye'de şefler kararını verdi! O isimlere yaptırım uygulanacak
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye dün akşam 88'inci bölümüyle ekranlara geldi. Yeni haftanın kaptanlık mücadelesiyle başladığı yarışmada; altı kişi yemeğini yetiştiremedi. Konuyla ilgili bir yaptırım uygulayacaklarını söyleyen şeflerin seçtiği cezadan sonra sıra dışı anlar yaşandı. İşte MasterChef 2021 son bölümde yaşananlar...
MasterChef 2021'de Mustafa'nın vedasının ardından yeni hafta başladı. Artık yedek yarışmacıların gelmediği programda; kaptanlık oyunu oynandı.