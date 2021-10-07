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MasterChef Türkiye'de korkutan anlar! Mehmet Şef'ten sert tepki
Tv8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 6 Ekim Çarşamba akşamı 85'inci bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık heyecanı yaşanan gecede, takımlar Meksika Mutfağı'ndan yemek yaptı. Ürünler hazırlanırken mavi takımdan Safanur büyük bir talihsizlik yaşadı. Safanur'un yağ döktüğü tencere bir anda alevler içinde kaldı. İşte detaylar...
MasterChef 2021'de dün akşam yedinci haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandi. Şeflerin isteği üzerine Meksika Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Gecede mavi takımdan Safanur büyük bir talihsizlik yaşadı.