Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Masterchef Türkiye'de rekabet devam ediyor. Masterchef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Masterchef dün akşam kim elendi? İşte elenen isim...

Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Burcu, Safanur, Hasan , Mert, Ateş ve Araz'ın eleme potasında yer aldığı MasterChef'te bu hafta kıyasıya rekabet yaşandı. Haftanın eleme gecesinde, son üçe kalan isimlerden bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki, Masterchef Türkiye'de kim elendi? İşte, MasterChef'te bu hafta elenen isim...

MASTERCHEF'TE ELEMENİN İLK ETABINDA NELER OLDU?

Masterchef'te eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılar haşhaş ana malzemesi ile yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı. Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile ilk turu geçmek için çabaladı. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen 3 yarışmacı elenmekten son anda kurtuldu.

İlk etabın tadımlarını yapan şefler en beğendikleri üç yemeği açıkladı. En başarılı tabakları yapan; Hasan, Burcu ve Araz rahat bir nefes aldı.

DANİLO ŞEF KAŞIK ATTI!

Hasan, tadım esnasında şeflere şov yaptı. Tabağını sunan Hasan'a tadım sonrası Danilo Şef tarafından sürpriz yapıldı.

Danilo Şef, 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek Hasan'a övgü dolu sözler söyledi.

SON 3'E KALAN YARIŞMACILAR

En yaratıcı üç tabağı yapan yarışmacının potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.

Son üçe kalan; Mert, Ateş ve Safanur, Mehmet Şef'in Sonbahar adlı salata tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

MasterChef 2021’de sonbahar tabağını en kötü yapan isim, şeflerin tadımı sonrası belli oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Sonbaharı en az hatalı yapan Mert son ikiye kalmaktan kurtuldu.

Mert'in ardından son ikiye kalan Ateş ve Safanur'dan kimin eleneceğini ise Somer Şef açıkladı.

Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Ateş oldu ve yarışmadan elendi.

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir ’den katılıyor. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı.

Ateş Durukan’ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.