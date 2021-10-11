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MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 2021, 10 Ekim Pazar akşamı 87'nci bölümüyle ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşandığı gecede; yarışmayı balkondan izleyen Safanur'un, Pelin ile konuşması Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı. Mehmet Şef, Safanur'u stüdyodan gönderdi. Eleme adayları canla başla en iyi yemeği yapmaya çalışırken; içlerinden biri MasterChef Türkiye hayallerine veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef'te dün akşam 87'nci bölümüyle ekrana geldi. Eleme oyunlarının yer aldığı bölümde potaya giren altı yarışmacı, en iyi yemekleri yaparak yarışmada kalmak için kıyasıya yarıştı.