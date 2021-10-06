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MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Azize gözyaşlarını tutamadı
Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, 5 Ekim Salı akşamı 84'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk takım oyununun oynandığı gecede; kaybeden kırmızı takımdan iki kişi eleme potasına gitti.MasterChef 2021'de eleme adayı olan yarışmacı duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.
MasterChef Türkiye'nin 5 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk takım oyunu oynandı. Oyun öncesinde iki takımın yarışmacıları, düellodaki rakibini ve yapacağı mantı çeşidini belirlendi.