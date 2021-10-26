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MasterChef Türkiye'de çiğ köfte şov! Kaptanlık oyununda kıyasıya mücadele
'MasterChef Türkiye 2021'in 25 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümünde, yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti. Gecenin en lezzetli çiğ köftesini yapan yarışmacı, kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanını belirledi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye 2021'de, 10'uncu haftanın ilk gününde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.