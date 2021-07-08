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MasterChef Türkiye'de büyük hata! Mehmet Şef görmezden gelmedi
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 7 Temmuz Çarşamba akşamı 10’uncu bölümüyle ekranlara geldi. İlk turda yaptıkları yemeği şeflerin karşısında 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde bitirmeye çalışan yarışmacılardan Ata Çelenk’in başına talihsiz bir kaza geldi. Dikkati sayesinde hatayı fark eden Mehmet Şef ise arkadaşlarına durumu aktardı. İşte o anlarda yaşananlar…