Sevilen yarışma Masterchef Türkiye'de elemeler devam ediyor. Dün akşam yayınlanan son bölümde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Masterchef'te Eray, Barbaros ve Esra arasında geçen eleme turu kıyasıya bir rekabete neden oldu. Elenen isim açıklanınca stüdyo buz kesti. Peki, Masterchef'ten kim elendi? İşte Masterchef Türkiye'den elenen isim!

Televiyon ekranınlarının ilgiyle izlenen yarışma sı Masterchef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Masterchef'in favori isimlerinden Esra, Eray ve Barbaros'un potada olduğu finalde duygusal anlar yaşandı. Peki, Peki, Masterchef'ten kim elendi? Masterchef Türkiye'den elenen isim kim oldu? İşte Masterchef'ten elenen yarışmacı...

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2020'nin eleme gecesi bölümünde stüdyoda gözyaşları adeta sel oldu. Haftanın final gününde eleme adayı olan Barbaros, Eray ve Esra arasında oldukça kritik bir eleme oyunu oynandı. Tabağı en kötü olan ismin eleneceği, eleme gecesinde şefler tadım sonrası kararını verdi. Barbaros, Eray ve Esra'nın yer aldığı eleme oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı ve yarışmacılar son ana kadar elenmemek için mücadele etti. Şeflerin verdiği karar sonrası MasterChef'e veda eden isim Esra Tokelli oldu ve stüdyoda adeta gözyaşları sel oldu.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.