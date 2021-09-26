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MasterChef'te Zerda'ya şok! Tabağı değerlendirilmedi!
Tv8 ekranlarının çok sevilen yemek yarışması MasterChef, 25 Eylül Cumartesi akşamı 76'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Ana kadrodaki isimlerin, masterclass kapsamında peynir üretim aşamalarını öğrenmelerinin ardından; yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için ter döktü. Verilen süre içinde en iyi lazanyayı yapan kişi, isminin yazılı önlüğü almaya hak kazanırken; geceye Zerda'nın talihsizliği damga vurdu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...