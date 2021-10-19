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MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu! Geceye damga vuran tepki!
MasterChef 18 Ekim Pazartesi akşamı 93'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Milhan'ın gidişiyle 14 yarışmacının kaldığı MasterChef 2021'de kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar en iyi tulumbayı yaparak mavi takım kaptanı olmak için canla başla mücadele etti. Tadım sırasında olmayan tabakları gören Mehmet Şef'in Rabia'ya tepkisi geceye damga vurdu. İşte detaylar...