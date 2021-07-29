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MasterChef'te yarışmacı diskalifiyenin kıyısından döndü!

MasterChef'te yarışmacı diskalifiyenin kıyısından döndü! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de üçlü düello heyecanı devam ediyor. 28 Temmuz Çarşamba akşamı 23'üncü bölümüyle ekranlara gelen yarışmada; Mehmet Şef, aşırı terleyen bir yarışmacıyı uyardı.

MasterChef'te ikinci tur heyecanı devam ediyor. Bu turda ikinci kez şeflerin karşısına gelen yarışmacılar, üç kişilik ekipler halinde stüdyoda kendilerine verilen malzemelerle; şeflerin istediği yemeği yapıyor.
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