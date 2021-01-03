Masterchef'te son durum ne? Masterchef şampiyon kim olacak? Serhat mı Barbaros mu? Masterchef puan tablosu!

Masterchef Türkiye'de nefesler tutuldu ve finalde birinci olmak için Serhat ve Barbaros final mücadelesi verecek. Masterchef'in 6 aylık macerasında sona gelinirken bugün Masterchef olmak için Serhat ve Barbaros tüm hünerlerini sergileyecek ve şeflere eşsiz lezzetler çıkaracak. Masterchef Türkiye'nin şefleri Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in değerlendirmelerinin ardından canlı yayında açıklanacak sonuçlar için heyecan dorukta. Büyük mücade veren Serhat ve Barbaros için bugün büyük gün. Masterchef'te dün finalin ilk ayağı tamamlanmıştı. Bugün de finale giden yolda her iki yarışmacı da kozlarını paylaşacak. Peki, Masterchef'te dün kim kazandı? Masterchefte en çok puanı kim aldı? Serhat mı yoksa Barbaros mu kazanır? İşte Masterchefte son durum ve Masterchef ile ilgili detaylar...

Masterchef Türkiye'de final akşamı heyecanı yaşanıyor. Bugün Türkiye, Masterchef'te, 6 aydır mücadele veren ve rakiplerini teknik ve lezzetleriyle eleyerek final oynamaya hak kazanan Barbaros ve Serhat'ın mücadelesini izleyecek. Kıran kırana bir yarışın yaşanacağı Masterchef'te Serhat ve Barbaros son kozlarını paylaşacak. Şef değerlendirmelerinin ardından canlı yayında Masterchef Türkiye'nin şampiyonu da belli olacak. Dün yapılan finalin ilk bölümünde her iki yarışmacı da büyük mücadele verdi. Finale avantajlı başlayacak isimi de ortaya çıktı. Peki, Masterchef'te son durum ne? Masterchef'te dün kim kazandı? Masterchef şampiyon kim olacak? Serhat mı Barbaros mu? Masterchef puan tablosu!

MasterChef Türkiye 2020'de şampiyon belli oluyor. Kıran kırana geçen 133 bölümün ardından şampiyon bu geceki canlı yayınla belli olacak. Bu akşam oynanacak büyük finalde, Barbaros mu yoksa Serhat mı kupanın sahibi olacak? Şampiyon bu gece belli olacak.

DÜN MASTERCHEFTE NELER YAŞANDI?

MasterChef Türkiye'de en heyecanlı an geldi. Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı, altı aylık emeklerinin karşlığını aldı ve finale kalmayı başardılar. Kıyasıya rekabetin olduğu final akşamının birinci turunda yarışmacılar üçer farklı tabak çıkarttılar.

Birinci yemek; MasterChef'e kabul edilmelerini sağlayan yemek, İkinci yemek; 4 ürünle minimal bir yemek ve üçüncü ve son yemekte; yarışmacıları bu mesleğe taşıyan, hikayesi olan bir yemek oldu. Yarışmacılar, hikayeleriyle birlikte üç yemek tasarladı.

Birinci Tur Puanlaması:

Barbaros: 25 Serhat: 23

İkinci Tur Puanlaması:

Barbaros: 46 Serhat: 44

Üçüncü Tur Puanlaması:

Barbaros: 69 Serhat: 66

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE PUAN DURUMU NE, KİM ÖNDE?

Bu sonuçla birlikte final turunun ilk etabını 69 puanla Barbaros kazandı ve son güne daha avantajlı gitti.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR!

Bu akşam oynanacak oyunlar sonrası canlı yayında MasterChef Türkiye birincisi belli olacak. Yarışmayı Barbaros mu, yoksa Serhat mı kazanacak, tüm cevaplar bu akşam yanıt bulacak.