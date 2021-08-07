Gazetevatan.com » Magazin » MasterChef'te şefler deliye döndü! 'Sen ye, ben de yiyeceğim!'
MasterChef'te şefler deliye döndü! 'Sen ye, ben de yiyeceğim!'
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 6 Ağustos Cuma akşamı 31'inci bölümüyle ekranlara geldi. Final turunun ilk grubundaki son isimlerin belirlendiği gecede ikinci etapta ilginç anlar yaşandı. Sunum hatalarıyla şoke olan şeflerden Mehmet Yalçınkaya adeta deliye döndü.
Final turu heyecanının tüm hızıyla devam ettiği MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılar yedek kadroya katılıp elenmemek için mücadele verdi.