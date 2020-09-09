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Masterchef'te şaşırtan anlar... Ağlayarak stüdyoyu terk etti

Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımının yarıştığı 'esnaf lokantası' menüsünde kazanan taraf belli oldu. Kırmızı takımın kazanmasıyla Mavi takım eleme oyunu oynadı. İşte eleme oyununda ortalık oldukça gerildi.

Masterchef'te şaşırtan anlar... Ağlayarak stüdyoyu terk etti Masterchef'te heyecan bitmiyor. Esnaf lokantası menüsünden sonra kazanan Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımın kazanmasından sonra Mavi takım eleme oyununa gitti ve dokunulmazlığı Berker kazandı.
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