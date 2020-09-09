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Masterchef'te şaşırtan anlar... Ağlayarak stüdyoyu terk etti
Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımının yarıştığı 'esnaf lokantası' menüsünde kazanan taraf belli oldu. Kırmızı takımın kazanmasıyla Mavi takım eleme oyunu oynadı. İşte eleme oyununda ortalık oldukça gerildi.
Masterchef'te heyecan bitmiyor. Esnaf lokantası menüsünden sonra kazanan Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımın kazanmasından sonra Mavi takım eleme oyununa gitti ve dokunulmazlığı Berker kazandı.