Gazetevatan.com » Magazin » MasterChef'te Mehmet Şef'ten sert uyarı! Yemeğini yetiştiremediği için...
MasterChef'te Mehmet Şef'ten sert uyarı! Yemeğini yetiştiremediği için...
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef, 14 Eylül Salı akşamı 67'nci bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk takım oyununun oynandığı gecede, kaybeden taraf kırmızı takım oldu. Yarışmacılardan birinin yemeğini yetiştirememesi ve başka birinin de ekmeğinde sıkıntı yaşadığını aktarması Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı.
MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım düello yaptı. Tek tek yarışan yarışmacılar, tezgah başına geçerek şeflerin istediği pilavları yaptı.
MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım düello yaptı. Tek tek yarışan yarışmacılar, tezgah başına geçerek şeflerin istediği pilavları yaptı.