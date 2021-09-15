MasterChef'te Mehmet Şef'ten sert uyarı! Yemeğini yetiştiremediği için...

MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım düello yaptı. Tek tek yarışan yarışmacılar, tezgah başına geçerek şeflerin istediği pilavları yaptı.