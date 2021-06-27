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Masterchef'te Mehmet Şef'i duygulandıran anlar: Çok üzülüyorum, burayı bırakıp...
Masterchef 2021 yeni sezonu başladı. MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan 20 yaşındaki Melih Berkay Gündüz, Baby Kalamar Dolması ve Ravioli hazırlayıp tek tabakta sundu. Ailevi nedenlerden dolayı Karabük'e dönmek zorunda kaldığını anlatan yarışmacı Mehmet Şefi eski yıllarına götürdü.