Masterchef'te mavi ve kırmızı takımlar belli oldu! İşte Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanları ve yarışmacıları!

MasterChef Türkiye'de oynanan ilk kaptanlık oyunu sonrası mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını seçerek takımlarını oluşturdu. Peki, Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kim oldu? Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

Masterchef 2020'de elemelerden geçerek rakiplerini geride bırakan 16 yarışmacı belli oldu. Masterchef 2020 yarışmacı kadrosunun oluşturulmasının ardından ilk kaptanlık oyunu da yapıldı.

Peki, Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kim oldu? Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte Masterchef mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de oynanan ilk kaptanlık oyunu sonrası mavi takım kaptanı Tanya oldu. Tanya kırmızı takım kaptanı olarak ise Ayyüce'yi seçti. İki kaptan da takımlarını belirledi ve MasterChef'te mavi ve kırmızı takım ortaya çıktı.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

1- Tanya (Kaptan)

2- Emir

3- Berk

4- Esra

5- Ebru

6- Eray

7- Özgül

8- Gülşah

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

1- Ayyüce (Kaptan)

2- Serhat

3- Barbaros

4- Duygu

5- Uğur

6- Furkan

7- Sedat

8- Celal