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MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları belli oldu!
MasterChef Türkiye 2020'de Duygu Acarsoy'un kendi isteğiyle elenmesi şoke etkisi yaratmıştı. Şaşırtan vedanın ardından dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. 15 kişinin mücadele ettiği yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Esra ve Ebru'nun kaptan olduğu gecede yeni takımlar belli oldu. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...
MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 15 yarışmacı kıyasıya yarıştı.