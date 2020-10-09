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MasterChef'te korkutan kaza! Kanlar içinde kaldı

MasterChef'te korkutan kaza! Kanlar içinde kaldı MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken korku dolu anlar yaşandı.
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