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MasterChef'te korku dolu anlar! Elenen isim...
MasterChef Türkiye'de dün akşam ekranlara gelen 80. bölümünde, eleme heyecanı yaşandı. Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra, Tanya'nın eleme potasında olduğu haftada şefler ilk turda yarışmacılardan tavuk ciğerinin ana malzeme olduğu yaratıcı yemek yapmasını istedi.
Bu turdan başarıyla çıkan isimler Emir, Uğur ve Esra olurken finale Didem, Tanya ve Özgül kaldı. İşte, MasterChef'ten elenen isim...
Bu turdan başarıyla çıkan isimler Emir, Uğur ve Esra olurken finale Didem, Tanya ve Özgül kaldı. İşte, MasterChef'ten elenen isim...