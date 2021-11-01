Masterchef’te çok nadir yaşanan olaylardan biri daha kaşık atma ritüeli yeniden gündemde. Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışmalarından Masterchef’te aşçılık mesleği ile uğraşan şeflerin literatüründe olan bir gelenek olan kaşık atma ritüelini bu kez şef Danilo Zanna gerçekleştirdi. Peki, Kaşık atmak nedir? Masterchef’te kime kaşık atıldı? Şeflerin kaşık atması ne anlama geliyor? İşte Masterchef’te yaşanan kaşık atma olayı hakkında merak edilenler…

Masterchef’te yarışmacılar arasındaki rakabet sürüyor. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Masterchef Türkiye yayınlanan her bölümüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Birbirinden zor yemeklerle büyük mücadele veren yarışmacılar bir adım öne geçebilmek için hünerlerini sergiliyor. Masterchef’in yeni bölüm tanıtımında nadir yaşanan olaylardan biri yaşandı. Yeni bölüm tanıtımında kaşık atma ritüelinin yaşanacağı sahneler izleyende büyük heyecan yarattı.

Masterchef’in yeni bölüm tanıtımında Şef Danilo Zanna’nın kaşık attığı görüntüler gündeme oturdu. Yarışmanın takipçileri, “Kaşık atmak ne demek?” ve “Şeflerin kaşık atması ne anlama gelir?” araştırması yapmaya başladı.

Geçen yıl Somer Şef bu hareketin nedenini 'benim sana gösterecek bir şeyim yok' diyerek açıklamıştı. Mehmet Şef, "Kaşık atmak demek tamamdır demek. Olmuş" açıklamasında bulunmuştu.

MASTERCHEF'TE KİME KAŞIK ATILDI?

MasterChef Türkiye'de şefler, yarışmacıların yemeklerine karşı zaman zaman kaşık atma ile karşılık veriyor. Bugüne kadar MasterChef'te dört kez yaşanmıştı. Son olarak da Danilo Şef, Hasan'ın tabağı için kaşık attı.

Danilo Şef 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" dedi.

Hasan'ın ise bu güzel sözler sonrasında gözleri doldu. Heyecandan zor konuşan yarışmacı, "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Hasan'a arkadaşları alkışlarla büyük destek oldu.

KAŞIK ATMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Kaşık atmak, aşçılık mesleği ile uğraşan şeflerin literatüründe olan bir gelenektir. Şeflerin Kaşık Atması, öğrencilerinin tabaklarında hiçbir eksik bulmadıklarında göstermek için yaptığı bir harekettir. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" demektir.