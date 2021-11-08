Gazetevatan.com » Magazin » MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e veda eden isim...
MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e veda eden isim...
MasterChef Türkiye yarışmasında belirlenen 6 eleme adayı ardından veda eden isim kesinleşti. Yarışmacılar eleme turunda çıkan çilekle yaratıcı bir tabak yapmak için mücadele etti. Hafta içi gerçekleştirilen üç takım oyunu sonunda altı eleme adayı çıkarılmıştı. Elenen isim ise bu gece belli oldu.
MasterChef Türkiye yarışmasında belirlenen 6 eleme adayı ardından veda eden isim kesinleşti. Yarışmacılar eleme turunda...