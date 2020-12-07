TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te dün her hafta olduğu gibi eleme heyecanı vardı. Üç dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giden yarışmacılar, kıyasıya mücadele ederek ellerinde geleni yaptı ve son altı kişi arasına adını yazdırmamaya çalıştı. Potada yer alan yarışmacılardan biri ise MasterChef’e veda etti. Peki MasterChef'te dün kim elendi? MasterChef'e elenen isim Ebru mu oldu?

MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e Ebru mu veda etti? MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef 2020’nin 115. bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Son dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede mavi takım ile iki yarışmacısını eleme potasına gönderen kırmızı takım mücadele etti. Dokunulmazlık oyununda şefler Japon mutfağından sushi yapılmasını istedi ve bu mücadeleyi mavi takım kazandı.

Mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu. Bu dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım yarışmacılarının tamamı yani Eray, Ebru ve Serhat eleme finali oynamak zorunda kaldı. Yarışmacılar, eleme oyununda; Mehmet Şef'in hazırladığı Karides-Tarhana Crumble yemeğini yapmaya çalıştı.

EN İYİ TABAĞI SERHAT YAPTI

Şeflerin yaptığı oylama sonucu potadan ilk çıkan isim Serhat oldu. Son ikiye ise Eray ve Ebru kaldı. İki yarışmacı arasında kalan şefler bu hafta elenen isim Ebru olarak açıkladı. Yarışmaya veda eden Ebru, gözyaşlarına boğuldu.

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

Aslen Bolulu olan Ebru Has, 28 yaşında. Voleybol geçmişi olan ve şu anda aşçılık yapan Ebru aynı zamanda pilates eğitmenliğini de yapmayı sürdürüyor. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gören ve bunu atlatmayı başaran MasterChef Ebru, bu hafta eleme adayı olarak potaya girdi.

Ebru Has’ın Instagram adresinde 59 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.