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MasterChef'te kavga! Birbirine girdiler, zor tuttu...
TV8'de ekrana gelen ve ilgiyle takip edilen Masterchef yarışması yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masterchef ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Karadeniz mutfağında hünerlerini sergileyecekler. Fragmanda, Karadeniz mutfağı için yarışan Sergen ve Şükrü’nün adeta birbirine girdiği görüldü.
Haftanın ilk takım oyununda kozların paylaşıldığı yarışmada gergin anlar da yaşandı. Yemekler yapıldıktan sonra şeflerin tadıma geçtiği sırada Sergen'in yorumu Şükrü'yü sinirlendirdi.