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MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de çeyrek final haftası başladı. 21 Aralık Pazartesi akşamı 126. bölümüyle ekranlara gelen yarışmada; son dörde kalan Emir, Serhat, Barbaros ve Özgül isimleri yazılı ceketlerini giydiler. Üç farklı oyunda karşı karşıya gelen yarışmacıları şefler 10 puan üzerinden değerlendirdi. Toplamda en az puanı alan yarışmacı ise MasterChef'te eleme potasına girdi. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu?
MasterChef final dörtlüsünün ceketlerini giydiği 126. bölümde üç farklı oyun oynandı. Yarışmacılar ilk etapta, konuk şeş Rafet İnce’nin tabağı, Deniz Mahsulleri Varyasyonu'nun yapmaya çalıştı.