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MasterChef'te gerginlik! Somer Şef'ten sert tepki!
MasterChef Türkiye 28 Eylül Salı akşamı ekrana gelen son bölümdeki dokunulmazlık oyunu sırasında, yarışmacılardan Araz'ın oyundan çekilmek istemesi Şef Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı.
MasterChef Türkiye 2021'in 28 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken ilginç anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Oyunda yarışmacılardan, Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı olan karides sirun yapmaları istendi.
MasterChef Türkiye 2021'in 28 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken ilginç anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Oyunda yarışmacılardan, Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı olan karides sirun yapmaları istendi.