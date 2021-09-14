ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » MasterChef'te gergin anlar! İşte yaşananlar

MasterChef'te gergin anlar! İşte yaşananlar

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 13 Eylül Pazartesi akşamı 66'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. Dilara'nın mavi takım, Hamza'nın kırmızı takım kaptanı olduğu geceye; Tunahan ile Hamza arasındaki çırak tartışması damga vurdu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te gergin anlar! İşte yaşananlar Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta heyecanı başladı. 13 Eylül Pazartesi akşamı haftanın ilk oyununda; yarışmacılar kaptanlık için mücadele etti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.