Gazetevatan.com » Magazin » MasterChef'te gergin anlar! İşte yaşananlar
MasterChef'te gergin anlar! İşte yaşananlar
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 13 Eylül Pazartesi akşamı 66'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. Dilara'nın mavi takım, Hamza'nın kırmızı takım kaptanı olduğu geceye; Tunahan ile Hamza arasındaki çırak tartışması damga vurdu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta heyecanı başladı. 13 Eylül Pazartesi akşamı haftanın ilk oyununda; yarışmacılar kaptanlık için mücadele etti.