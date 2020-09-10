Gazetevatan.com » Magazin » MasterChef'te gergin anlar.. Gözyaşlarını tutamadı
MasterChef'te gergin anlar.. Gözyaşlarını tutamadı
TV8'de yayınlanan MasterChef'te dün akşam ikinci kez dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın İtalyan lezzetleri yaptığı gecede kazanan Arem'in kaptan olduğu kırmızı takım oldu. Üst üste takım oyunu kaybeden mavi takımda ise sinirler gerildi. Tabağı geçer not alamayan Özgül ise gözyaşlarını tutamadı.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikinci takım oyununda Danilo, Somer ve Mehmet şefin verdikleri menüyü en iyi şekilde çıkarmaya çalıştı. Kırmızı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan yarışmada mavi takım bireysel dokunulmazlığa gitti.