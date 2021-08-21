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MasterChef'te geceye damga vuran talihsizlik! Tabağa sıçradı...

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef, 20 Ağustos Cuma akşamı 42'nci bölümüyle ekranlara geldi. Ana kadronun 15'inci yarışmacısının belli olduğu geceye; Mustafa'nın yaşadığı şef talihsizliği damga vurdu.

MasterChef'te geceye damga vuran talihsizlik! Tabağa sıçradı... 20 Ağustos akşamı 42'nci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacılar, ana kadroya doğrudan giren son yarışmacı olmak canla başla mücadele etti.
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