MasterChef'te finalin ilk turunu kim kazandı? Büyük ödül ne?

MasterChef Türkiye'de bu akşam kazanan belli oluyor. Büyük finalin ilk turunda Barbaros ile Serhat karşı karşıya geldi. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020’de son ikiye kalmayı başaran yarışmacılara arasında nefes kesici bir mücadele vardı. Barbaros ve Serhat, MasterChef Türkiye 2020 kupasını almak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te finalin ilk turunu kim kazandı?

MasterChef 'te heyecan dorukta. 133. bölümde Serhat ile Barbaros, büyük finalin ilk turunda şeflerin karşısına çıktı. Yarışmacılar, canlı yayında avantajlı olmak için sonuna kadar mücadele etti. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlar ilk turun galibini belirledi. İşte, 2 Ocak Cumartesi MasterChef büyük finalin ilk gününde yaşananlar...

MASTERCHEF FİNALİN İLK TURUNDA NELER YAPILDI?

MasterChef Türkiye 2020 büyük finali bu yıl iki günde yapılacak. Bu akşam ekrana gelen ilk turda yaratıcılık üzerine üç oyun oynandı.

1. Oyun: Yarışmacılara ilk yaptıkları yemeğin malzemesi verildi ve bir kez daha aynı yemeği yapmaları istendi.

2. Oyun: Dört temel malzeme ile yapılacak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi.

3. Oyun: Yarışmacıların mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren bir yemeği yapmaları istendi.

İLK OYUNUN PUANLARI

İlk oyunda yarışmacılar, MasterChef'te ilk yaptıkları yemeği bir kez daha yapmaya çalıştı. Oyun sonucunda Barbaros 25 puan, Serhat ise 23 puan aldı.

İKİNCİ OYUNUN PUANLARI

Günün ikinci oyununda dört ana ürün ve temel gıdalar kullanılarak bir yaratıcı yemek yapıldı. Bu oyun sonucunda Barbaros 46 puana, Serhat 44 puana yükseldi.

ÜÇÜNCÜ OYUNUN PUANLARI

Son oyunda yarışmacılardan, mutfakta dönüm noktası olan bir yemeği yapmaları istendi. Verilen sürenin sonunda şeflerin tadımı sonrası puan durumu şöyle şekillendi;

Barbaros 69 puan - Serhat 66 puan

İLK ETABI KİM KAZANDI?

Bu sonuçla birlikte final turunun ilk etabını 69 puanla Barbaros kazandı ve son güne daha avantajlı gitti.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl konsept bir aracın ödül olarak verildiği MasterChef'te, bu yıl verilecek olan ödül final gecesinde belli olacak. Verilecek olan maddi ödülün haricinde kupa da, kazanan yarışmacıya takdim edilecek.