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MasterChef'te final turu heyecanı! İşte ana kadroya giren ilk isim!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te 1 Ağustos Pazar akşamı itibariyle final turu heyecanı başladı. Son bölümde üç gruba ayrılan yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele etti. Şeflerin tadımları sonrasında ise MasterChef 2021'de ana kadroya giren ilk yarışmacı belli oldu.
Dört sezondur izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turuna geçildi. MasterChef 2021 ana kadroya girmek için yarışmacılar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı.
Dört sezondur izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turuna geçildi. MasterChef 2021 ana kadroya girmek için yarışmacılar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı.