Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Masterchef'te dün eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyu yapılan nefes kesen mücadeleler sonunda eleme potasına giren yarışmacılar hayallerine devam edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda elenen isim ise şaşırttı. Peki, Masterchef'te en son kim elendi? Masterchef Türkiye'de veda eden isim kim oldu? İşte elenen isim!

Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Haftanın en zor aşaması olan eleme gecesinde hafta boyu yapılan mücadeleler sonunda eleme potasına giren yarışma cılar kalabilmek için ter döktü. Stres, heyecan ve hüzün hakim olduğu gece de bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki, Masterchef'te en son kim elendi? Masterchef Türkiye'de veda eden isim kim oldu? İşte elenen isim!

MasterChef'te belirlenen 6 eleme adayı ardından veda eden isim kesinleşti. Yarışmacılar eleme turunda çıkan çilekle yaratıcı bir tabak yapmak için büyük mücadele verdi. Hafta içi gerçekleştirilen üç takım oyunu sonunda altı eleme adayı çıkarılmıştı.

Kırmızı ve mavi takım hafta boyunca takım oyunlarında performans sergiledi. İki takımdan da çıkarılan eleme adayları arasından bir isim pazar akşamı veda etti. 6 yarışmacı, çilek ile yaratıcı tabak çıkardı.

MASTERCHEF TÜRİYE'DE KİM ELENDİ?

Haftanın eleme adayları, Pelin, Emre, Burcu ve Dilara'nın ardından Mert beşinci, Hasan da altıncı olmuştu. 7 Kasım 2021 Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde yarışmadan elenen isim Emre oldu.

Mehmet Şef, Emre'ye 'Bizim tanıdığımız Emre'nin bu tabağı bitirememe ihtimali sıfır. Ben seni en az 5'te görüyordum, 5 kesin.' dedi. Somer Şef de 'Çok üzgünüm Emre. Kaybettiğin için değil vazgeçtiğin için üzgünüm' açıklamasında bulundu.

Elendikten sonra gözyaşlarını tutamayan Emre ise "Buraya başvurmadan önce kendimi dağıtmıştım. Buraya gelmek için 6 ay hazırlandım, kendimi hazırladım. Toparlandım, eski Emre'den eser kalmadı. Ama ister istemez duygusallık oluyor. Buraya gelmek hep hayalimdi şefim. Burada olmak gurur verici bir şey. Tadında bıraktım. Ne kadar arkadaşlar olsa da burada bazen insan çok yalnız hissediyor. Ailemle konuşmaya ihtiyacım oluyor. Kafamı toparlayamadım, bahane değil." ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF EMRE BÜBER KİMDİR?

MasterChef Ana Kadroya dahil olmak isteyen Emre Büber yarışmaya Avusturya'dan katıldı. MasterChef Emre 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Aslen Konyalı olan Emre Büber Avusturya'da doğdu.