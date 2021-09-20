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MasterChef'te elenen son isim belli oldu! Sosyal medyada gündem oldu!
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme öncesi üç takım oyununu gerçekleştirdi. İki takımdan 6 kişi eleme potasına gitti. 19 Eylül günü ise potadaki yarışmacılar kendi aralarında düello gerçekleştirdi ve yarışmaya veda eden isim belli oldu.
Yarışmacılar ilk oyunda pirinç ile yaratıcılık turuna çıktı ve eleme potasından çıkan isimler Azize, Hasan ve Burcu oldu. Ateş, Tunahan ve Mustafa ise son oyuna kaldı. İşte, MasterChef'ten elenen isim...
Yarışmacılar ilk oyunda pirinç ile yaratıcılık turuna çıktı ve eleme potasından çıkan isimler Azize, Hasan ve Burcu oldu. Ateş, Tunahan ve Mustafa ise son oyuna kaldı. İşte, MasterChef'ten elenen isim...