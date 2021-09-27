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MasterChef'te elenen isim belli oldu, duygu dolu anlar yaşandı!
Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef, 26 Eylül Pazar akşamı 77'nci bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.