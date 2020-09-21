21 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 0.12 EURO 8,9790 0.19
USD 7,5620 0.09 ALTIN 475,470 0.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

MasterChef'te elenen isim belli oldu! 20 Eylül MasterChef'te kim elendi?

21 Eylül 2020 Pazartesi - 1:33 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 1:33

MasterChef’ten elenen isim jürinin verdiği oylarla belli oldu. Eleme gecesinde potada yer alan isimlerse Berker, Selin ve Tanya oldu. Peki, 20 Eylül'deki son bölümde Masterchef’te kim elendi, 2020’nin en iyi şefi olma hayallerine kim veda etti?


MasterChef Türkiye’de 20 Eylül akşamı bir veda daha yaşandı. Eleme gecesinde zorlu bir potada yer alan yarışmacılar programda kalabilmek için bütün hünerlerini sergilediler. Hayallerine veda eden isimse kırmızı takımdan oldu. İşte dün akşam fenomen yarışmada yaşananlar…
 
MasterChef'te kim elendi 20 Eylül?
 
20 Eylül MasterChef eleme gecesinde Berker, Tanya ve Selin eleme adayı olurken Berker potadan ilk kurtulan isim oldu.
 
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, ELENEN İSİM KİM OLDU?
 
20 Eylül'deki son bölümde son 3 eleme adayı Berker, Tanya ve Selin olmuştu.
 
MasterChef eleme adaylarından Berker potadan kurtulan bir başka isim oldu.
 
Jüri Selin ve Tanya arasında bir değerlendirme yaparak programdan kimin eleneceğini açıkladı. Buna göre MasterChef eleme akşamında elenen isim Selin Aydın oldu. 

ETİKETLER

MasterChef Tanya jüri 20 Eylül MasterChef
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.