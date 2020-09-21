MasterChef'te elenen isim belli oldu! 20 Eylül MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye’de 20 Eylül akşamı bir veda daha yaşandı. Eleme gecesinde zorlu bir potada yer alan yarışmacılar programda kalabilmek için bütün hünerlerini sergilediler. Hayallerine veda eden isimse kırmızı takımdan oldu. İşte dün akşam fenomen yarışmada yaşananlar…
MasterChef'te kim elendi 20 Eylül?
20 Eylül MasterChef eleme gecesinde Berker, Tanya ve Selin eleme adayı olurken Berker potadan ilk kurtulan isim oldu.
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, ELENEN İSİM KİM OLDU?
20 Eylül'deki son bölümde son 3 eleme adayı Berker, Tanya ve Selin olmuştu.
MasterChef eleme adaylarından Berker potadan kurtulan bir başka isim oldu.
Jüri Selin ve Tanya arasında bir değerlendirme yaparak programdan kimin eleneceğini açıkladı. Buna göre MasterChef eleme akşamında elenen isim Selin Aydın oldu.