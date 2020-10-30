MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İlginç anlar...
MasterChef'in yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı, 3. ve 4. eleme adayları da belli oldu. MasterChef ekibi Cumhuriyet Bayramı'na özel Çanakkale'ye konuk oldu. Yöreye özgü yemeklerin yapıldığı gecede dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi içlerinde eleme adaylarını belirlemek zorunda kaldı. Öte yandan Eray ve Ayyüce arasında ilginç anlar da yaşandı. İşte MasterChef'in dünkü bölümünde yaşananlar...
MasterChef Türkiye'nin dünkü bölümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.