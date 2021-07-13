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MasterChef’te duygusal anlar! Şefler sessizliğe büründü!
TV8 ekralarında izleyici ile buluşan MasterChef’in dün akşamki bölümünde Mustafa Yükselen isimli yarışmacı hayat hikayesi ile stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Yükselen’in etkileyici hayat hikayesi ve konuşması sonrası sessizliğe bürünen stüdyoda şefler yemeğiyle de başarılı buldukları yarışmacıyı tebrik etti. Danilo şefi rüyasında gördüğünü söyleyen Mustafa Yükselen’in bir rüyası da stüdyoda gerçek oldu.