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MasterChef'te duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadı
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde duygusal anlar yaşandı. Aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, ödül oyununda yakınlarıyla yemek yaptı. Karşısında annesini gören Eray ise gözyaşlarına boğuldu.
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, dün akşam 121. bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'te son beşe kalan Özgül, Emir, Serhat, Barbaros ve Eray 30 bin TL'lik para ödülünü kazanmak için yarıştı.