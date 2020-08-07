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Masterchef'te duygu dolu anlar... Mehmet Şef babasının ardından ilk kez konuştu

Geçen günlerde babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, TV8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye programında konuyla ilgili ilk kez konuştu. Mehmet Yalçınkaya, kendisine destek verenlere teşekkür ederken, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Masterchef'te duygu dolu anlar... Mehmet Şef babasının ardından ilk kez konuştu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında üç sezondur jüri üyeliği görevini üstlenen usta şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya 23 Temmuz tarihinde hayata veda etti.
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