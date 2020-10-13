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MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte 12 Ekim Masterchef yeni takımları...
MasterChef düello oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de takım kaptanlarının seçilmesinin ardından gecenin kazananı belli oldu. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri zamanında ve en lezzetli şekilde yapan bir isim mavi takıma kaptan olurken kırmızı takımın kaptanını da seçti. Gecenin sonunda MasterChef'in 12 Ekim tarihli 76. bölümünde kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılardan biri final turunda takımına avantaj sağladı. Yarışmanın son bölümünde Barbaros'un yeni tarzı ise renkli anları ekranlara getirdi. İşte, MasterChef düelloyu kazanan isim ve yeni takımlar.
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesinde dakikalar ile yarıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef 2020'nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde tavuk ile en yaratıcı yemeği yaparak mavi takıma kaptan olan isim Uğur oldu. Bu hafta mavi takımın kaptanlığını kazanan Uğur, rakip takıma ise eleme gecesinde tartışma yaşadığı Sefa'yı kaptan seçti. İşte, MasterChef son bölüm özeti.