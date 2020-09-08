Gazetevatan.com » Magazin » MasterChef'te düelloyu kim kazandı?
MasterChef'te düelloyu kim kazandı?
Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı için yarışmacılar rekabet etti. Yarışmacılar Mavi takımın kaptanı olmak için menemen yaptı. En güzel menemeni yapan isim Mavi takımın kaptanı oldu. Kaptanların belli olmasından sonra ise kaptanlar düellosu yapıldı. işte MasterChef'te düelloyu kazanan isim...
Pazar akşamı gerçekleşen elemenin ardından MasterChef Türkiye'de yeni takımlar kuruldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin istedikleri yemekleri en iyi yapan bir yarışmacı mavi takıma kaptan olurken rakip takımın da kaptanını seçti. MasterChef'in 7 Eylül akşamı yayınlanan 48. bölümünde yarışmacı dağılımının ardından MasterChef takımları belli oldu. Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru, Eray'ın ilk turu geçtiği bölümde, takım kaptanı olan isim Esra oldu. Mavi takımın kaptanı olan Esra, kırmızı takıma yedeklerden yeni gelen yarışmacı Arem'i seçti. İki kaptan daha sonraki turda ikili düelloda falafel yemeğini yapmaya çalıştı.