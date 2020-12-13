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MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelerek yöresel Konya yemeklerinden oluşan menüyü en iyi şekilde sunmak için çaba sarf etti. Peki, MasterChef'te son dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Yarışmacılar bu hafta Konya'da yarıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya yarışırken kazanan takımı belirleyecek tadımı özel konuklar yaptı. İşte, dokunulmazlık oyununu kazanan takım...